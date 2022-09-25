وزير الصناعة

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وعقد الخريف اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية في شركة جنرال الكتريك، واجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة جري أورانج، كما قام بزيارة ميدانية لشركة نيولاب، التقى خلالها رئيسها التنفيذي، حيث اطلع على عمل الشركات، وبحث مجالات التعاون الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، للمساهمة في تنمية عدد من القطاعات المستهدفة.وخلال اللقاءات ناقش الإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، واستعراض الفرص الواعدة التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، إضافة إلى استعراض الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لشركائها في القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب.
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