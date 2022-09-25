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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المملكة تشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات ITU، الذي ينطلق في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم ويستمر حتى 14 أكتوبر 2022. ويرأس وفد المملكة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وبمشاركة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي. وتقود المملكة في هذا المؤتمر، ملفات مهمة على الصعيد الدولي، يأتي في مقدمتها صياغة الخطة الاستراتيجية والمالية للاتحاد، ومناقشة السياسات العامة الدولية لشبكة الإنترنت ودور الاتحاد فيها، إضافة إلى الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتقود المملكة في هذا المؤتمر، ملفات مهمة على الصعيد الدولي، يأتي في مقدمتها صياغة الخطة الاستراتيجية والمالية للاتحاد، ومناقشة السياسات العامة الدولية لشبكة الإنترنت ودور الاتحاد فيها، إضافة إلى الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

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