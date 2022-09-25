تعاون بين هيئة العقار و«البيئة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للعقار ووزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم إطارية على هامش معرض «مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين»، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل. ووقع المذكرة من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور والمشيطي، ومن جانب الهيئة العامة للعقار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد. وتهدف إلى بناء شراكة لاستثمار الإمكانات المادية والبشرية، ووضع إطار عام لتطوير التعاون والتكامل بين الطرفين في الأنشطة البيئية والمالية والزراعية للعقارات غير الحكومية، وذلك في سبيل تطوير القطاع العقاري ودعم التشريعات والأنظمة العقارية. وتهدف إلى بناء شراكة لاستثمار الإمكانات المادية والبشرية، ووضع إطار عام لتطوير التعاون والتكامل بين الطرفين في الأنشطة البيئية والمالية والزراعية للعقارات غير الحكومية، وذلك في سبيل تطوير القطاع العقاري ودعم التشريعات والأنظمة العقارية.

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