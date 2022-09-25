شكرا لقرائتكم خبر «البلدية والإسكان» تدعم 30% من أهداف الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، الذي يقام في الرياض من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويصاحبه منتدى بعنوان (آثار برنامج التحول الوطني على المدن السعودية).

وأكد الحقيل خلال الافتتاح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كان لها شرف المشاركة في رحلة التطور والنماء للمدن السعودية واستدامتها الحضرية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مبينا أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية المملكة 2030، وترتبط بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية.

وأفاد أن المعرض يأتي بالتزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى الـ92 لتوحيد المملكة، مبينا أن المعرض والمنتدى المصاحب له يهدف إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف المعرض الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 جهة وقطاعا ومؤسسة إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الحقيل أن الوزارة اعتمدت استراتيجية المدن الذكية في القطاع البلدي، التي من خلالها ستتوفر 200 خدمة ذكية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات وفي مجالات متعددة مثل إدارة المواقف الذكية والتخطيط المكاني الذكي وإدارة النفايات الذكية والرقابة الذكية وإشراك سكان المدن لفهم احتياجاتهم وتسهيل الوصول للخدمات، منوها بوضع خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوه البصري وذلك من خلال تعريف وتحديد مسبباته الجذرية وتحديد الحلول والممكنات وخارطة الطريق لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري في المدن لتحسين الخدمات الأساسية التي يعتمد فيها بشكل كبير على حلول مبتكرة وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات لمعالجة أسبابه الجذرية وضبط إدارة خدمات المدينة.

وتطرق إلى جهود الوزارة في قطاع الإسكان، حيث أوضح أن الوزارة خدمت منذ بداية برنامج الإسكان أكثر من 1,4 مليون أسرة سعودية، سكن منهم نحو 641 ألف أسرة منازلهم، وذلك في إطار السعي لتوفير مدن سكنية متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، كما تستهدف الوزارة تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية خلال المدة المقبلة، سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، مؤكدا أن العمل جار لتوفير مجتمعات مستدامة توفر جميع الخدمات النموذجية للمواطنين حسب المعايير والمتطلبات العالمية.