تدريب 20 ألف خريج وخريجة على رأس العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مذكرة تعاون لتدريب 20 ألف خريج وخريجة في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) خلال العامين المقبلين، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير السياحة أحمد الخطيب.وقع مذكرة التعاون مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية أحمد القرعاوي.

وتستهدف مذكرة التعاون إثراء المحتوى التدريبي الالكتروني في منصة «دروب» بمهارات وجدارات مهن القطاع، ورفع الوعي حولها، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، عبر منصة «تسعة أعشار»، إضافة إلى دعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورفع مستوى مهارات موظفي القطاع الخاص وغير الربحي والباحثين عن عمل، لتعزيز فرص توظيفهم واستدامتهم في سوق العمل.

وتؤسس المذكرة للتعاون الاستراتيجي بين الوزارة والصندوق، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز المهن المرتبطة بالقطاع، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة، لدعم نمو واستدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز توطين المهن البلدية والقروية والإسكان في القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الطرفين في دعم توظيف شباب وشابات الوطن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محور تنمية الإنسان والاقتصاد.

وتتضمن المذكرة مبادرات عدة، من أبرزها؛ التدريب على رأس العمل، التدريب الالكتروني، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، إضافة إلى تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع غير الربحي والخاص، عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتعزيز توطين مهن القطاع، ودراسة احتياجات القطاع الخاص، ووضع خطط داعمة لتعزيز التوطين وتنمية الكوادر الوطنية، ورفع وعي المنشآت العاملة في القطاع، حول برامج وخدمات الصندوق وآلية الاستفادة منها، من خلال ورش العمل واللقاءات الدورية.