الاقتصاد

اتفاقية لتوفير 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتوفير 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع بين الوزارة والوطنية للإسكان، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

ومثل الوزارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، فيما مثل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي للشركة محمد البطي.

وتوفر هذه الاتفاقية أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم تغطي 11 مدينة في المملكة، وتغطي هذه الاتفاقية كذلك مساحة تتجاوز 90 مليون م2، فيما سيتم تخصيص ما يقارب 54 مليون م2 للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى 750 ألف نسمة.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض، وتشارك فيه الشركة الوطنية للإسكان كراع استراتيجي للمعرض.

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لتوفير 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا