اتفاقية لتوفير 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة

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ومثل الوزارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، فيما مثل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي للشركة محمد البطي.وتوفر هذه الاتفاقية أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم تغطي 11 مدينة في المملكة، وتغطي هذه الاتفاقية كذلك مساحة تتجاوز 90 مليون م2، فيما سيتم تخصيص ما يقارب 54 مليون م2 للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى 750 ألف نسمة.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض، وتشارك فيه الشركة الوطنية للإسكان كراع استراتيجي للمعرض.
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