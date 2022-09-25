الصندوق السياحي يعرف رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية

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وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري أن الجولة التعريفية «اكتشف بُعد الطائف» ستعمل على فتح آفاق جديدة لمنشآت القطاع السياحي ورواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية بالطائف، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والبرامج والحلول التمويلية المقدمة من الصندوق والجهات ذات العلاقة من خلال الفعاليات.وأضاف أن الجولة التعريفية تهدف إلى تعزيز توسع نشاط منشآت القطاع السياحي، منوها بأن إطلاق هذا النوع من الجولات يجسد الاهتمام الذي يوليه صندوق التنمية السياحي للمنشآت المستثمرة في هذا القطاع، والحرص على تمكين رواد الأعمال وإثراء تجاربهم وتعزيز نمو منشآتهم من خلال الدعم المقدم والتوعية بما يسهم في ازدهار القطاع السياحي، ويتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية قادمة.
قيمة مضافة:
- البوابة الشرقية لمكة المكرمة
- نقطة التقاء للطرق بالمدن المجاورة
- تضم اثنين من مواقيت الإحرام
- يوجد بها منجم للذهب
- تحتضن مواقع تراثية وتاريخية
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