الصندوق السياحي يعرف رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم بمحافظة الطائف الجولة التعريفية التي ينظمها صندوق التنمية السياحي تحت شعار «اكتشف بُعد الطائف»، من 1 إلى 3 ربيع أول 1444. وتهدف الجولة في نسختها الأولى إلى إبراز الطائف كأحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بمجالات السياحة، حيث تتمتع الطائف بحزمة من المزايا التي تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية، بوصفها البوابة الشرقية لمكة المكرمة ونقطة التقاء لعدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة. كما تضم اثنين من مواقيت الإحرام، وأحد أهم مناجم الذهب، إضافة إلى احتضانها للعديد من المواقع التراثية والتاريخية والبيئية التي تضفي عليها بعدا تاريخيا وجغرافيا فريدا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري أن الجولة التعريفية «اكتشف بُعد الطائف» ستعمل على فتح آفاق جديدة لمنشآت القطاع السياحي ورواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية بالطائف، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والبرامج والحلول التمويلية المقدمة من الصندوق والجهات ذات العلاقة من خلال الفعاليات.

وأضاف أن الجولة التعريفية تهدف إلى تعزيز توسع نشاط منشآت القطاع السياحي، منوها بأن إطلاق هذا النوع من الجولات يجسد الاهتمام الذي يوليه صندوق التنمية السياحي للمنشآت المستثمرة في هذا القطاع، والحرص على تمكين رواد الأعمال وإثراء تجاربهم وتعزيز نمو منشآتهم من خلال الدعم المقدم والتوعية بما يسهم في ازدهار القطاع السياحي، ويتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية قادمة.

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