شكرا لقرائتكم خبر عن ركود يؤثر سلباً على الطلب..ماذا حدث لأسواق النفط العالمية خلال أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية،حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في عام 2022 ، وتصل إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.

وتأثرت أسعار النفط سلبا بكلا من: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى أعلى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، للحد من التضخم ، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود قد يؤثر سلباً على آفاق الطلب على النفط .

ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأمريكية للأسبوع الثالث ، مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1984.

انخفاض متوسط الطلب المحلي الأمريكي على الغازولين في الأربعة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير 2022.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2002 ، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.

تلقت أسعار النفط دعماً من، المخاوف بشأن شح إمدادات النفط الخام على خلفية البيانات التي تشير إلى عدم تمكن بعض دول أوبك + من تحقيق مستوى الإنتاج المستهدف .

تعافي الطلب على النفط في الصين عقب تخفيف القيود المرتبطة بسياسة Zero Covid ، مع توجه مصافي تكرير النفط الخام لزيادة إنتاجها.

تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة شرق أوروبا، مما يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية .

توقف جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مما أدى إلى تراجع التوقعات بعودة صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الأسواق في المدى القريب.