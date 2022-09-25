شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: توسعات ميدور سترفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة 60% لتصل 160 ألف برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مشروعات تطوير وزيادة الطاقة بمصافى التكرير المصرية التى يتم تنفيذها حالياً توضح مدى اتساع رؤية استراتيجية الوزارة ونجاحها في تحقيق هدف زيادة المنتج المحلى وتخفيض الجانب الذى يتم استيراده من الخارج .

وأوضح الوزير -خلال رئاسته اجتماع مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) للوقوف على لأعمال زيادة الطاقة الانتاجية للمصفاة-أن مشروع توسعات مصفاة ميدور بالأسكندرية أحد المشروعات الهامة لزيادة الطاقة التكريرية ومن ثم توفير منتجات بترولية بأعلى مواصفات الجودة تلبى احتياجات السوق المحلى، وشدد على حتمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروع كأحد مشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وخفض فاتورة الاستيراد ، فمشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلى باحتياجاته ، حيث أن المشروع سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة بنحو 60% لتصل إلى ١٦٠ ألف برميل يومياً.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن في مايو الماضى عن إطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالأسكندرية ، حيث تم إطلاق تشغيل المستودعات الأربع الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل خام و 290 ألف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات ، كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميجاوات ، إضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعى بسعة 4ر1 مليون متر مكعب غاز يومياً لإمداد شركة ميدور للكهرباء ( ميداليك ) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور ، وقد نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة.