شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: المنطقة الصناعية بالسخنة مركز صناعى محورى وبوابة للأسواق الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عمرو البطريق المدير التنفيذي لشركة السويس للتنمية الصناعية(SIDC) والتي تعد أحد أهم المطورين الصناعيين للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، وذلك بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية لمناقشة آخر مستجدات المشروعات الصناعية المقامة في نطاق المطور الصناعي، وذلك في إطار انعقاد أولى سلسلة اجتماعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق التعاون والتكامل مع شركاء النجاح، عقد رئيس الهيئة اجتماعاً مع أحد الشركات الهندية العاملة في مجال صناعات البولي استر لمناقشة سير الأعمال لمشروع جديد يقام لتصنيع مادة رانتج البولي استر (مادة لاصقة)، على مساحة 250 ألف متر مربع ضمن نطاق المطور الصناعى (SIDC) بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يستهدف المصنع إنتاج 400 ألف طن من راتنج البولي استر شهرياً، كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، واستثمارات مستهدفة تقدر بـ110 مليون دولار ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام المقبل، ليدخل حيز التنفيذ في أوائل 2024.

ومن جانبه أوضح وليد جمال الدين حرص المنطقة الاقتصادية على تعزيز الشراكات الدولية لما يثمر عنه هذا التعاون من تبادل للخبرات والاستفادة من قدرات الجانبين على المستوى الاقتصادي والفني، كما أن المنطقة الصناعية بالسخنة تعد مركزاً صناعياً محورياً وبوابة للأسواق الإفريقية لما تتميز به من جاهزية على مستوى البنية التحتية وقربها من الميناء والذي يعمل على تيسير عمليات التصنيع وتوفير البيئة اللازمة الداعمة للصناعة كما يسهم في الوصول إلى كافة الأسواق الدولية المختلفة.

وأثنى رئيس الهيئة على المشروعات المقامة في نطاق المطور الصناعي (SIDC) لما تمثله من تنوع على مستوى أنواع الصناعات والتي تتماشى مع استراتيجية الهيئة بتوطين القطاعات الصناعية المستهدفة بما يعظم الاستفادة من موارد الهيئة من مناطق صناعية وموانئ تابعة.