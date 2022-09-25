شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن برفقة كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من مشروعات مدينة 15 مايو، بأتى ذلك فى إطار توجيه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية بالمدن الجديدة ومتابعة خطة النهضه الحضارية.

وشملت الزيارة تفقد المحاور الرئيسيه بالمدينة التي تم رفع كفائتها وعلي راسها قطاع الطريق الدائري لدعم الخطة التنمويه وفرص الاستثمار بالمدينه، كما تفقد مشروع زهور 15مايو ( سكن بديل للعشوائيات ) لمتضررى احداث السيول ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين وفرص عمل تناسب طبيعة العمل نظرا لاحتواء المشروع علي عدد( 42 عمارة سكنيه ) باجمالى ( 1008 وحدة سكنية ) وعدد ( 834 حظيرة والربط علي عدة محاور رئيسيه وفرعيه وتنفيذ اعمال صناعية تفقدها سيادته تم فيها مراعاة كافة المواصفات الفنية لامان الطرق بتكلفة تقدر ب(550 )مليون جنيه .

كما تفقد منطقة حي النرجس ومنطقة حي الزهراء والتي يجري بها انشاء عدد 18500 وحده ضمن (ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين ) كما تفقد سيادته بعض الوحدات داخل المشروع التي تم المرور بها للاطمئنان علي مستوي جودة الاعمال التي تليق بالمواطن المصري ووجه سيادته بتدارك بعض الملاحظات وضرورة حرص فريق العمل علي تلافيها باسرع وقت والوصول لمستوي افضل ,وأشاد سيادته بالمجهودات التي يقوم بها جهاز المدينة على مستوى جميع المشروعات التنموية لعودة المدينة لسابق عهدها وخاصة مع تطور المحاور والطرق والميادين وبرامج رفع الكفائة في واقع يمثل نهضه وتطور حقيقي لمدينة 15 مايو اقدم مدن الهيئة والواجهة العمرانيه لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانيه وقطاع جنوب القاهره وخاصة بعدما اضيف اليها من تميز وربط علي المحور الرئيسي للطريق الاوسطي.

وتفقد مشروعات رفع الكفائه بالمناطق الصناعية لدعم المستثمرين باعتبارهم مستقبل الدولة المصرية الحديثه واشاد بقرب انتهاء المرحله الاولي للصناعية المركزية وسرعة البدء في رفع كفاءة المنطقة الجنوبيه .

ومن جانبه أكد المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بان تعاون ودعم أجهزة الدولة لمدينة 15 مايو وخاصة مع انطلاق منظومة النقل الجماعي التي كانت حلم لابناء المدينة وتلاها انطلاق البدء في توصيل شبكات الغاز لكافة المناطق والاحياء بالمدينة وخاصة مشروعات الاسكان الاجتماعي (سكن كل المصريين ) يبرز الدور الكبير الذي تشهده الدولة وتعاونها مع مدينة 15 مايو من اجل توفير حياه كريمة لكافة للمواطنين ووضعها في مكانه حضارية مناسبة.