شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: اشتراطات السلامة تمكن صناعة النفط من مواجهة التحديات وتجنب التوقف الطارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الأمانة العامة لمنظمة أوابك في فعاليات مؤتمر السلامة العربي الثالث، والذي عقد خلال الفترة 22- 24 سبتمبر 2022، بتقنية الاتصال المرئي بناءً على دعوة مقدمة من المعهد العربي لعلوم لسلامة.

وأشار ممثل الأمانة العامة الدكتور ياسر بغدادي خبير أول صناعات نفطية في تقديم كلمة افتتاح الجلسة الثالثة إلى أن مؤتمر السلامة العربي الثالث ينعقد في ظروف تواجه فيه الصناعة بشكل عام والصناعات النفطية بشكل خاص تحديات عديدة تتطلب بذل المزيد من الجهود لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة الصعوبات الناتجة عن تلبية التشريعات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من التلوث.

وتابع، أن الاهتمام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية يعتبر من أهم الوسائل التي تمكن الصناعة من مواجهة هذه التحديات، وتجنب التوقفات الطارئة والمخاطر الكبيرة على الصحة العامة وسلامة العاملين في المنشآت الصناعية.

كما أشارت، إلى أن الصناعة النفطية تتميز بمخاطرها المتعددة، والتي يستلزم لها إيجاد طرق مبتكرة لإدارة نظم السلامة بها، وفي هذا الإطار حققت الشركات النفطية في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) نجاحاً ملحوظاً في تطبيق نظم السلامة المهنية، وذلك من خلال السعي المستمر لتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة التي تساعد على تحديد المخاطر الحرجة وتحليل أسباب وقوع الحوادث، وإيجاد الحلول الوقائية لها، ونشر ثقافة السلامة.

وحصلت العديد من الشركات في الدول الأعضاء العاملة في القطاع النفطي على شهادات للجودة في معايير إدارة الجودة والبيئة والأمن والسلامة والمتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تهدف إلى التقليل من وقوع الحوادث في موقع العمل. كما أولت الدول الأعضاء اهتماما خاصاً بقضايا تدريب العاملين، وعقد الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات المتخصصة في هذا الشأن.

كما تضمنت الكلمة استعراضاً لبعض الأمثلة حول ما حققته الدول الأعضاء من إنجازات وإجراءات تصحيحية لخفض نسب حوادث واصابات العمل، والتي كانت حصيلة المتابعة المستمرة وتراكم الخبرات التي اكتسبها العاملون في القطاع النفطي لفترة زمنية تزيد عن القرن.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الأمانة العامة جاءت في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة أوابك، والمعهد العربي لعلوم السلامة.