شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 25-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الأحد 25-9-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنكي الأهلى ومصر سعر 18.79 جنيه للشراء، و19.20 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.80 جنيه للشراء، و 19.23 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.20 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.20 جنيه للشراء.

19.28 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.79 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.79 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.80 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة19.05 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.77 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.83 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.