شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه صافى أرباح أموك بزيادة 262% فى العام المالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية " أموك " ، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2021/2022، وكذلك باقى بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

وأشاد المهندس طارق الملا بالمجهودات المبذولة من العاملين بالشركة بعد تحقيق المستهدف من الخطة الانتاجية وتنويع المنتجات لتتوائم مع متطلبات السوق وتحقيق أعلي قيمة إقتصادية مُضافة من تلك المنتجات، كما أكد أهمية مشروعات تطبيق نظم إدارة سلامة العمليات والجهود المبذولة من الشركة في مجال ترشيد إستهلاك الطاقة وخفض الإنبعاثات، خاصةً في ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP27، كما أكد أهمية الجهود البيئية الفاعلة التي تقوم بها شركة أموك في مجال معالجة مياة الصرف الصناعي وفق استراتيجية قطاع البترول لتحقيق الاستدامة البيئية للمشروعات البيئية، والعمل على الإسراع بفترة تنفيذ برامج الصيانة للحفاظ على إنتاج المازوت .

وأوضح المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك أن العام المالي2021/2022 كان عاماً مميزاً لأموك إستطاعت فيه تحقيق المُستهدف من الخطة الإنتاجية وبلغ إجمالي الإنتاج من الزيوت والشموع خلال العام ١٨٩ ألف طن بنسبة حوالي ١١٠% مقارنةً بالعام المالي السابق، بينما بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت ١,٤ مليون طن وبنسبة تقدر بحوالي ١٠٥% من الانتاج للعام المالي السابق.

وقد نجحت أموك في الوصول بالمبيعات خلال العام إلي حوالي 1.5 مليون طن بزيادة عن العام المالي السابق 5ر55 الف طن. لتكون بذلك القيمة الإجمالية للمبيعات حوالي 2ر18 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي السابق حوالي 2ر8 مليار جنيه ، كما حققت الشركة صادرات بقيمة ٢٩٤ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

وبفضل هذه النتائج، وتنويع سلة المنتجات وفتح أسواق جديدة، حققت أموك صافي أرباح حوالي مليار جنيه بالمقارنة بصافي أرباح العام المالي السابق والتي بلغت 399 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها ٢٦٢% .

ووجه رئيس أموك الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي الدعم المستمر للشركة مؤكداً علي الإستمرار في تنفيذ خطط وبرامج العمل بالشركة في ضوء استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، ومواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية .

هذا وقد إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع كوبون للمساهمين قدره خمسة وخمسون قرشًا علي قسطين، القسط الأول وقدره ثلاثون قرشًا بتاريخ ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٢ والقسط الثاني وقدره خمسة وعشرون قرشًا بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ وذلك لحامل السهم في ١٧ أكتوبر .

حضر الجمعية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى الهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب اشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والإقتصادية والمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية والمشرف علي نيابة التجارة الخارجية والمهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع والمحاسب حسام التوني نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية، و المحاسب محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .