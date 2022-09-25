شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 35 بئرا تنموية..كل ما تريد معرفته عن إنتاج حقول العامة للبترول ×13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، مركزاً متقدماً فى إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية، بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج، بما يصل إلى 3ر68 ألف برميل زيت مكافئ يومياً والذى يمثل أيضاً أعلى معدل فى تاريخ الشركة، وذلك أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفيما يلى أهم نتائج الأعمال المٌحققة خلال العام 2021-2022 وكانت كالتالى ..

1- نجاح الشركة فى تحقيق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها وبلغ حوالى 3ر68 ألف برميل يومياً من مناطق امتيازها .

2- إنتاج الغاز الطبيعى والمتكثفات شهد طفرة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تنفيذ عدة مشروعات ناجحة .

3- نسبة نجاح خطة حفر الآبار الاستكشافية الجديدة بلغت 100% فى معدل غير مسبوق بعد حفر 5 آبار استكشافية ناجحة بمناطق امتياز الشركة بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو 4000 برميل زيت مكافىء .

4- حفر 35 بئراً تنموياً، وتكثيف العمل فى أنشطة استغلال الحقول المتقادمة والفرص المتاحة بها .

5-بلغ معدل ما تم إضافته إلى الاحتياطى المؤكد حوالى 10 ملايين برميل .

6- ارتفع إجمالى الاستثمارات خلال العام لأكثر من 3 مليارات جنيه.

7- انتهت من تشغيل خط نقل الغاز لاستغلال إنتاج حقل بحار شمال غرب بالصحراء الشرقية والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات بلغت حوالى 15 مليون قدم مكعب غاز .

8- تشغيل خط آخر لربط بئرى الغاز NES-19 , HF-36/5 بمعدلات إنتاج أولية 40 مليون قدم مكعب غاز و 1000 برميل متكثفات يومياً.

9- تم إنشاء تسهيلات إنتاج مبكرة لوضع آبار حقل GG-83/3 على خريطة الإنتاج فى أسرع وقت وبأقل تكلفة .

10-تم تطوير محطة المعالجة بحقل الحمد وتحويلها لمحطة متكاملة بطاقة 50 ألف برميل يومياً .

11- إنشاء خط شحن للخام بطول 170 كم وبطاقة 55 ألف برميل يومياً لاستيعاب الزيادة فى إنتاج الخام من منطقة الصحراء الغربية وشحن الخام المنتج من محطة سنان لميناء الحمراء البترولى .

12-فيما يتعلق بالمشروعات البيئية أنشأت الشركة العامة للبترول محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بحقول الصحراء الشرقية سعة 5000 متر مكعب يومياً بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه فى إطار الالتزام الكامل بالمسئولية البيئية .

13-وتوصل الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية الذى يهدف للمساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى والإجتماعى التى تقع فى نطاق عمل الشركة ويغطى عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة .