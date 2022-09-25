شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أبوقير للأسمدة تعتمد توزيع كوبون 3 جنيهات للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث رحب بأعضاء الجمعية وتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابقين وحملة الأسهم السابقين مهنئاً جميع العاملين بالشركة وادارتها على النتائج المتميزة التي تم تحقيقها خلال العام المالي 2021/2022 .

وأشار الملا إلي أن شركة أبوقير للأسمدة صرح انتاجي كبير يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات كما انها شركة جاذبة للاستثمارات و لديها فرص استثمارية مهمة وواعدة .

وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس عابد عزالرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جدول اعمال الجمعية غير العادية للشركة الخاص بالنظر في تعديل نص المواد أرقام (7) و (21) و (39) من النظام الأساسي للشركة والتي وافقت الجمعية بالإجماع على تعديلها، ثم استعرض جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة من خلال عرض نتائج أعمال العام المالي 2021/2022.

وأشار عابد إلى نجاح إدارة الشركة بفضل وتوفيق من الله تعالى في تحقيق نتائج أعمال قوية ومتميزة من الناحية الإنتاجية والإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2021/2022 بالرغم من التحديات الصعبة التى يعيشها العالم أجمع والمنافسة العالمية الشرسة وتأثر سلاسل التوريد والامداد العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن إدارة الشركة وأبنائها العاملين نجحوا في تحويل هذه التحديات إلي فرص، موضحاً تحقيق إيرادات للمبيعات 16.3 مليار جنية مقابل 8.8 مليار جنية خلال العام السابق بنسبة زيادة 85 % كما تم تحقيق صافي ربح بعد الضرائب يزيد عن 9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنية خلال العام السابق وبنسبة زيادة 158% عن العام السابق.

وأكد عابد أنه تم خلال العام توفير 18 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لــوزارة الزراعــة وإستصلاح الأراضي بسعر التكلفة مما يؤكد على دور الشركة الرائد للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المصري، علاوة علي تصدير كمية من الأسمدة المختلفة لاكثر من 24 دولة حول العالم، وتوفير حصيلة دولارية من الصادرات .

ولفت رئيس ابوقير للاسمدة الي تنفيذ برامج الاحلال والتجديد الشامل لمصانعها والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، حيث تم تنفيذ العمرة الشاملة لمصنع أبوقير 3 وفق احدث التكنولوجيات واثمرت العمرة عن العديد من المكتسبات التي من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع وتقليل استهلاك الطاقة بالإضافة الي نجاح إدارة الشركة في تنفيذ صيانة غير مخططة لمصنع ابوقير 2 وبأحدث التكنولوجيات.

كل هذا الي جانب خطط واستراتيجيات الشركة نحو تنفيذ برنامج للتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية وحيث تم توقيع عقد مع شركة SAP العالمية لتنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP ، علاوة علي استمرار تنفيذ برامج تأهيل الكوادر العاملة من خلال برنامج تأهيــل للكوادر الشابـة لاعدادها للقيادة مستقبلا وإعادة تأهيل العمالة لزيادة كفاءتها .

وأشار إلي الخطة المتكاملة للمشروعات الإستثمارية الجديدة للشركة حيث تم البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع انتاج نترات النشادر المزمع اقامته على الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (ارض راكتا سابقا) وذلك مساهمة بين شركة ابوقير للاسمدة (45%) والهيئة المصرية العامة للبترول (45%) والشركة القابضة للبتروكيماويات (10%) لاقامة شركة شمال ابوقير للمغذيات الزراعية .

إضافة إلي المضي قدما في مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير (3) من 1940 إلى 2370 طن/ يوم والجاري استكمال المناقشات الفنية الخاصة بالمشروع تمهيدا لفض المظروف المالي لمقاولي العموم المتقدمين بعروضهم.

وفى اطار تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد تم تشغيل اول محطة طاقة شمسية بقدره 117 كيلو وات فوق سطح مبنى النادي الاجتماعي للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير استهلاك طاقة كهربية تقدر بنحو 250 الف جنيه سنويا إضافة إلي تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 175 طن سنويا وجاري تعميم التجربة على باقي اسطح مباني الشركة.

كما حصلت أبوقير للأسمدة على مكافأة معامل القدرة التراكمي لهذا العام حيث تم بنجاح الوصول إلي الحد الأقصى لأعلى نسبة خصم ممنوحة لمعامل القدرة متمثلة في مكافأة مالية تقدر بنحو مليون وخمسة وستون الف جنية وهي أعلى مبلغ مكافأة تحصل عليها الشركة من شركة الكهرباء نتيجة الجهود المبذولة لترشيد الطاقة الكهربية.

هذا وقد وافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 3 جنيه للسهم على السادة المساهمين وذلك فى ضوء النتائج المتميزة التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2021/2022 مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تكوين احتياطي توسعات ومساهمات مستقبلية لتأمين تمويل حصة الشركة في مشروعاتها المستقبلية الجديدة والذي من شأنه تعظيم العوائد لمساهمي الشركة .

وفي الختام اشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشركة ابوقير للاسمدة كشركة وطنية متميزة وطالبها بالاستمرار في جهود زيادة الانتاج والتسويق والتركيز على مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير المصانع، كما اشاد الملا بالمقترح الخاص بالتوزيعات بواقع 3 جنيه للسهم مطالبا الشركة بالاعداد لمتطلبات تنفيذ خططها المستقبلية ومواجهة تحديات ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والعمل علي تعظيم الموارد الدولارية.