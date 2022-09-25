أسعار الدواجن في مصر اليوم تشهد تراجعا طفيفا بالمزارع

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن فى مصر اليوم تراجع طفيف بالمزارع وكذلك للمستهلك، وبلغت أسعار الكيلو مستويات تراوحت من 30-32جنيهًا تسليم أرض المزرعة بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

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محمد يوسف

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