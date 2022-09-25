شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف لمبادرة التشخيص عن بُعد لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبادرة (التشخيص عن بُعد) بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين باستخدام الحلول التكنولوجية وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية في المناطق النائية والحدودية، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم جهود التنمية المستدامة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، وانطلاقًا من الأبعاد الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، خاصًة محور الصحة كأحد الأبعاد الاجتماعية التي وضِعت لتحسين الرعاية الصحية كأولوية وطنية، ونظرًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به تكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية.

ويستهدف مشروع التشخيص عن بعد، تحقيق العديد من الأهداف أبرزها

1- تنفيذ الحلول السحابية للتشخيص عن بُعد، اعتمادًا على مركز المعلومات الذي تم إنشاؤه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- توسيع نطاق شبكة الخدمات الصحية لتوفير إمكانيات أكبر للحصول على تلك الخدمات.

3- بناء القدرات التدريبية للكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي.

4- خفض التكاليف المادية الباهظة للخدمات الصحية في المناطق النائية وتوفير الوقت والجهد والسفر لمسافات طويلة

5- إتاحة الفرصة للأطباء في المحافظات النائية لتحسين الأداء وتبادل الخبرات من خلال عملية تعليمية مستمرة

6- تعزيز الحلول التكنولوجية الطبية بإنشاء وحدات مختلفة للتشخيص عن بُعد في كافة أنحاء المناطق النائية، كذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات والتقارير الطبية بما يساعد على تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحي بشريًا وتكنولوجيًا.