شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 9854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1899 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12153 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 3957 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3131 نقطة.

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وابن سينا فارما، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 310 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، والتي تمثل نسبة 0.01% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 140.1 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.63% وشراء الثالثة 500 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 115 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.95%.