شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الركود وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى تدفع النفط لأدنى مستوى خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مخاوف الركود مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لتسجيل أسعار النفط بالأسواق العالمية أدنى مستوى له في 8 أشهر كما يتجه لتسجيل أول انخفاض فصلي منذ عامين فى ظل وصول مؤشر الدولار لأعلى مستوى له خلال عقدين، وكذلك المخاوف حيال الطلب مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدد بدفع اقتصادات كبيرة إلى الركود.

ونتيجة لذلك، هبطت أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر يناير الماضى، مسجلة انخفاض نحو 6% فى تعاملات الجمعة ،حيث سجلت 86.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.74دولار للبرميل .

ويدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاديات الكبرى للركود، وعلى أساس أسبوعى سجل خام القياس العالمى برنت خسائر أسبوعية حوالى 5.7% كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 7.5% فى الأسبوع المنتهى الجمعة .