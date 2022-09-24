شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع التأمين عند الطلب وأبرز منتجاته المتاحة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقسم التأمين عند الطلب التأمين التقليدي إلى أجزاء أصغر ويلبي حاجة العميل في حالة تعرضه إلى الأحداث العرضية أو الدورية - حيث تعتبر التغطية التقليدية غير مرنة ومكلفة للغاية.

ومع ظهور التأمين عند الطلب، حدثت تحولات تشمل:

الانتقال من المدة المحددة إلى العرضية / الدورية.

الانتقال من الاكتتاب مرة واحدة إلى الاكتتاب المستمر .

الانتقال من العروض المجمعة إلى التغطية القابلة للتخصيص .

الانتقال من التسعير الثابت إلى المتغير.

وهناك ثلاثة أنواع من المنتجات تتناسب مع هذا التحول بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين وهى:

التأمين متناهي الصغر – و الذي يغطي عادةً المخاطر الصغيرة التي تكون لفترة زمنية أو يغطي حدثاً أو مناسبة معينة. ويشمل ذلك السفر و المؤتمرات وتغطية الأصول عالية القيمة لفترة محددة (مثل تغطية كاميرا باهظة الثمن أثناء رحلة).

التأمين الأصول والمسئوليات في الاقتصاد التشاركي Sharing economy - والذى يغطي المخاطر التي تتعرض لها الأصول أو المسئوليات التي تنشأ عند مشاركة استخدام هذا الأصل مع الغير. وتشمل مشاركة المسكن (مثل خدمة Airbnb) أو مشاركة الرحلة (مثل خدمة .(Uber)

التأمين على أساس الاستخدام والذي يتطلب التحديث المستمر لملف الأخطار للفرد أو الشيء موضوع التأمين. وقد أصبح هذا ممكناً من خلال التدفق المستمر للبيانات من خلال أجهزة إنترنت الأشياء الأجهزة الذكيــــة وإنترنـــت الأشياء Internet of things “IOT” and smart devices مثل تقنيات المعلومات المثبتة في السيارات أو الأجهزة المنزلية المعتمدة على إنترنت الأشياء أو الأجهزة القابلة للارتداء.