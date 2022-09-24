أرامكو  تستهدف الشركات الصغيرة وبيئة ريادة الأعمال عبر برنامج «تليد» 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أمس، أن الشركة ستعلن عن برنامج «تليد» خلال الأسابيع المقبلة، مبينا أنه يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة ريادة الأعمال، وهي منظومة مهمة لأعمال الشركة ولاقتصاد المملكة أيضا.

وأكد أن أرامكو تواصل استثمارها في تنمية القدرات الفنية والقيادية لموظفيها وموظفاتها، بالإضافة لتطوير شبكة من الأكاديميات عالمية المستوى، بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، لتأهيل شباب وفتيات الوطن لسوق العمل.

وتتميز هذه الأكاديميات بجودتها العالية وربطها التدريب بفرص العمل الكريمة، ويبلغ عدد هذه الأكاديميات 12 أكاديمية موزعة على 16 موقعا، وتضم أكثر من 60 تخصصا يحتاجها السوق ولتكون رافدا يمد الشركة بالمواهب والكفاءات، إلى جانب دعمها لازدهار القطاع المالي في المملكة.

وأوضح أنه في وقت ضعفت فيه الاستثمارات طويلة الأجل بقطاع الطاقة عالميا، واصلت أرامكو السعودية الاستثمار في مجموعة من أكبر المشاريع الرأسمالية الضخمة، عبر مشروع توسيع طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل في اليوم من النفط الخام بحلول عام 2027، وتوسيع حجم إنتاجها من الغاز بما يتجاوز 50% بحلول عام 2030، وتحقيق زيادة هائلة في حجم أعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتطوير تقنيات ومشاريع عالمية رائدة في استخلاص واستخدام وتخزين الكربون، والهيدروجين الأزرق.

وعبر عن فخره إن أرامكو في الطليعة دائما في مجال تمكين وتطوير استدامة البنى التحتية الصناعية والتقنية في المملكة، حيث تضطلع بدور ريادي في برنامج (شريك) الذي أطلق في مارس 2021م بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتواصل توسيع نطاق برنامجي (اكتفاء) لتطوير سلاسل الإمداد المحلية، و(نماءات أرامكو) ضمن سعيها لخلق الأثر الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي على النطاق الوطني.

وقال الناصر بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة و»نحتفل هذا العام بيومنا الوطني وقد حققت أرامكو نتائج مالية غير مسبوقة ومدعومة بأداء قياسي مكننا من أن نصبح الشركة الأكثر ربحية في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري».