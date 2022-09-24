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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تناول القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار بعد التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم، مسلطا الضوء على جهود وخطط المملكة للاستثمار في القطاعات التي تركز على تحسين جودة الحياة.

وأكد الفالح في جلسة حوارية خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أن للتكنولوجيا أثرا كبيرا وجوهريا على طريقتنا في الاستثمار والعيش وآليات التفاعل بين الشركات.

وقال: ثبت لنا في ظل تفشي الوباء أن الاستعانة بالتكنولوجيا مهم للتعامل مع التحديات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين.