وزير الاستثمار

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وأكد الفالح في جلسة حوارية خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أن للتكنولوجيا أثرا كبيرا وجوهريا على طريقتنا في الاستثمار والعيش وآليات التفاعل بين الشركات.وقال: ثبت لنا في ظل تفشي الوباء أن الاستعانة بالتكنولوجيا مهم للتعامل مع التحديات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين.
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