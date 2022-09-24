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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، تناول دور الشركات والمستثمرين في دعم أهم أولويات الأفراد.

وأوضح في جلسة حوارية مع الرئيسة الفخرية لجامعة بنسلفانيا الدكتورة جوديث رودين، خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 في نيويورك، الفرق بين نهج إدارة الأزمات ونهج إدارة الأزمات الذي يسبب أزمات إضافية.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور رئيسي في تحفيز الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الصندوق لديه مبادرة مخصصة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في برنامج تحقيق الرؤية.