محافظ صندوق الاستثمارات

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وأوضح في جلسة حوارية مع الرئيسة الفخرية لجامعة بنسلفانيا الدكتورة جوديث رودين، خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 في نيويورك، الفرق بين نهج إدارة الأزمات ونهج إدارة الأزمات الذي يسبب أزمات إضافية.ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور رئيسي في تحفيز الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الصندوق لديه مبادرة مخصصة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في برنامج تحقيق الرؤية.
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