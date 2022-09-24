الاقتصاد

محافظ صندوق الاستثمارات

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- بواسطة أيمن الوشواش - محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، تناول دور الشركات والمستثمرين في دعم أهم أولويات الأفراد.

وأوضح في جلسة حوارية مع الرئيسة الفخرية لجامعة بنسلفانيا الدكتورة جوديث رودين، خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 في نيويورك، الفرق بين نهج إدارة الأزمات ونهج إدارة الأزمات الذي يسبب أزمات إضافية.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور رئيسي في تحفيز الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الصندوق لديه مبادرة مخصصة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في برنامج تحقيق الرؤية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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