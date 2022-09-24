عبدالله كامل: غرفة مكة ستطلق مبادرات وبرامج اقتصادية

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وأعرب عن أمله بأن تكون الغرفة خلال السنوات المقبلة، نقطة انطلاقة لكثير من المبادرات والبرامج الاقتصادية التي تخدم الوطن، والبداية الحقيقية لكل الباحثين عن إطلاق مشاريع جديدة من رواد ورائدات الأعمال، خاصة أن الغرفة لديها آفاق كبيرة ناشئة عن وجودها في العاصمة المقدسة، مضيفا «سنعمل بإذن الله على تحويل هذه الآفاق إلى فرص حقيقية للجميع».وعبر في كلمته الأولى أمام مجلس الإدارة عن شكره للثقة الغالية التي منحها له زملاؤه أعضاء المجلس، مستبشرا بمستقبل زاهر لغرفة مكة المكرمة في ظل رؤية المملكة 2030، وقيادتها الحكيمة، وقال «ندعو الله أن يوفقنا جميعا لخدمة هذه الأرض الطاهرة، والعمل على تنمية عالم الأعمال ودعم المجتمع، وخدمة وطننا العظيم».
وثمن كامل دور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الدورة العشرين وما حققه من إنجازات لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وإسهامهم في تعزيز ودعم وتحقيق معايير تنمية العمل الاقتصادي الوطني اتساقا مع توجهات المملكة في ظل رؤية 2030، من خلال دعم أعلى معايير العمل المشترك ومعدلات التكامل بين القطاعين العام والخاص.
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