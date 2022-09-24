الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-9-2022 فى البنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-9-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-9-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 60.55 جنيه للشراء، و63.06 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 59 جنيه للشراء، و63.13 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 62.74 جنيه للشراء، و63.22 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتإلى:

 

fb778622ac.jpg
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى62.74 جنيه للشراء.

 

63.22 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى60.55 جنيه للشراء.

 

63.06 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر60.58 جنيه للشراء.

 

63.06 جنيه للبيع.

 

 

93814b5c13.jpg

 


سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib61.37 جنيه للشراء.

 

63.04 جنيه للبيع.

 


سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية59.00 جنيه للشراء.

 

63.13 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي62.89 جنيه للشراء.

 

63.04 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا