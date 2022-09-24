شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط.. وبرنت يسجل 86.15 دولار والخام الأمريكى بـ78.74 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 86.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.74 دولار للبرميل، حيث هبطت أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر يناير الماضى، مسجلة انخفاض نحو 6% .

رجحت صحيفة "كلاين تسايتونجمن" النمساوية ارتفاع فواتير التدفئة في البلاد هذا العام بمعدل 50 بالمئة، في ظل أزمة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وأضافت الصحيفة، أن كلفة التدفئة في فيينا اعتبارا من الخريف ستتضاعف، وفي ولاية ستيريا الاتحادية ستسجل ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة لـ100 ألف أسرة، مشيرة أن قيمة الفاتورة ستزداد بنسبة 20 إلى 40 بالمئة قياسا بالعام الماضي في ولاية كارينثيا الفيدرالية.

وكان جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال إن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير رغم الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن العودة لاستقرار الأسعار يتطلب بعض الصرامة في السياسة المالية.