شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 12 جنيها بختام تداولات الأسبوع.. وعيار 21 بـ 1128 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، هبوط ملحوظ بحوالي 12 جنيها، بعد عدة قفزات في سعر الذهب في السوق المحلي بمصر ليصل إلى مستويات 1160 جنيها في بعض جلسات التداول هذا الأسبوع، وجاء هبوط سعر الذهب في مصر بسبب زيادة في المعروض بالسوق.

وهبط سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1140 جنيها للجرام إلى مستويات 1128 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع تراجع الطلب على الذهب جزئيا عقب ارتفاع كبير في الأسعار، كما أن التراجع العالمي للذهب انعكس على السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم.

عيار 21 يسجل 1128 جنيها

عيار 18 يسجل 966 جنيها

عيار 24 يسجل 1289 جنيها

الجنيه الذهب 9024 جنيها

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 بختام جلسات التداول أمس الجمعة 23 سبتمبر، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تبني الاحتياطي الفدرالي موقفاً أكثر تشدداً بهدف كبح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأونصة، بعدما نزل بنحو 1.8%إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة، وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأونصة، ويتجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.

وقفز الدولار إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2010.

ورفع عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة، على أثر الفدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.