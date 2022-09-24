شكرا لقرائتكم خبر عن "كنز في محافظتك".. تعرف على تابوت تل الدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تابوت تل الدير يرجع تاريخ التابوت للعصر الروماني، وتم اكتشافه بدمياط عام 2007. تم العثور على أكثر من ١٣ تابوتًا بموقع تل الدير، تحوي أكثر من ٣٥٠٠ تميمة وقطع أثرية صغيرة، كما احتوت بعض التوابيت على مومياوات.

وقد تم نقل التوابيت من الموقع خوفًا عليها من المياه الجوفية.