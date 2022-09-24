شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للطباعة يناقش نظام المصدر المعتمد مع الرقابة على الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس التصديري للطباعة والتغليف والطباعة، لقاءً افتراضيا يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 حول نظام "المصدر المعتمد" لشرح آليات النظام والذي سوف يكون بديلاً عن شهادة المنشأ ويتم التسجيل في البرنامج اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2022 عبر موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت.

وقالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها المجلس في إطار مبادرة "اسأل مسؤول"، والتي يستعين فيها المجلس بالمسئولين في كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بملف التصنيع والتصدير، بهدف توعية الشركات وبناء قدراتها على التصدير.

وأشارت "إبراهيم"، إلى أن اللقاء يشارك فيه كلا من اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وداليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأة، ومحمد حامد مدير عام اصدار المنشأ م.هانى ممدوح مدير عام الاتفاقيات التجارية والتحقق، م.أحمد نبيه مدير عام فحص الصادرات.

وأكدت سارة إبراهيم، أن نظام المصدر المعتمد يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام ميزة تمكنهم من الاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ « Eur.1 & Eur-Med » بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر، مع تدوين النص المدرج بقواعد المنشأ لاتفاقية اليورو متوسطي، والتي تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر " كود مصدر معتمد" ، كما يعامل المستند التجاري المدون به النص ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.