شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 13.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 477.6 مليون جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 119.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 345 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 21.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 266.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 66 مليون ورقة، وبقيمة تداول 248 مليون جنيه، ثم "ليسيكو مصر" بحجم تداول 17.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 193 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 53.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 168.8 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 53.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 130 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة"، بحجم تداول 355.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 127.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول 5.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 126.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المجموعة المالية هيرميس القابضة"، بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 124.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 9933.05 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2192.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 2.98% ليغلق عند مستوى 3127.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.93% ليغلق عند مستوى 12213.61 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 3447.28 نقطة.