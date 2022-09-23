شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات تستحوذ على حصة 57.8% من الجهات الممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الشركات ترتيب الجهات مقدمة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الربع الثاني من عام 2022 من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 19.1 مليار جنيه بحصة سوقية 57.8%، بينما جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين بحصة 42.5%، حيث بلغت نحو 1.6 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 12.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.3 مليون مستفيد.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بالترتيب الثاني في نهاية الربع الثاني من عام 2022، من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 12.2 مليار جنيه بحصة سوقية 37%، بينما جاءت بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد بنسبة 50.9% من أعداد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني لعام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 8.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد.

وحلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع في نهاية الربع الثاني من عام 2022، من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 843.4 مليون جنيه بحصة سوقية 2.6%، وكذلك في المركز الرابع بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت 94.6 ألف مستفيد بنسبة 2.5% من أعداد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني لعام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 641.01 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 85.8 مليون مستفيد.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بالترتيب الثالث في نهاية الربع الثاني من عام 2022، من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 865.13 مليون جنيه بحصة سوقية 2.6%، وكذلك في المركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت 155.6 ألف مستفيد بنسبة 4.1% من أعداد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني لعام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 784.7 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 151.2 ألف مستفيد.

وكان الربع الثاني من عام 2022، قد شهد نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 45% ليصل إلى 32.9 مليار جنيه مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 22.5 مليار جنيه، وارتفعت أعداد المستفيدين بنسبة 13.8% ليصل إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بنحو 3.3 مليون مستفيد خلال الربع المماثل من العام الماضي.