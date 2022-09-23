شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات تستحوذ على حصة 57.8% من الجهات الممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر
وحلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع في نهاية الربع الثاني من عام 2022، من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 843.4 مليون جنيه بحصة سوقية 2.6%، وكذلك في المركز الرابع بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت 94.6 ألف مستفيد بنسبة 2.5% من أعداد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني لعام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 641.01 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 85.8 مليون مستفيد.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بالترتيب الثالث في نهاية الربع الثاني من عام 2022، من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 865.13 مليون جنيه بحصة سوقية 2.6%، وكذلك في المركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت 155.6 ألف مستفيد بنسبة 4.1% من أعداد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني لعام 2021، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 784.7 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 151.2 ألف مستفيد.
وكان الربع الثاني من عام 2022، قد شهد نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 45% ليصل إلى 32.9 مليار جنيه مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 22.5 مليار جنيه، وارتفعت أعداد المستفيدين بنسبة 13.8% ليصل إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بنحو 3.3 مليون مستفيد خلال الربع المماثل من العام الماضي.