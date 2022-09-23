شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 6.2% والان مع تفاصيل الخبر
وهبط قطاعي الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والسياحة والترفيه بنسبة 3.1%، 1.5%، 1.1%، 0.7%، على التوالي.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 687.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 436.8 مليار جنيه إلى 432.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 131.8 مليار جنيه إلى 129.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 568.6 مليار جنيه إلى 562.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.