شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج لأتوبيس غاز طبيعي صديق للبيئة من إنتاج شركة النصر للسيارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نموذجًا لحافلة نقل جماعي تعمل بالغاز الطبيعي وفق أحدث المعايير الأوروبية، تم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التي اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات.

وأكد الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، اهتمام الوزارة ومساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.

وتعد المركبة باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية.