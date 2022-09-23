"العامة للبترول" تحقق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها بـ68.3 ألف برميل يوميًا

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، تتبوأ حاليًا مركزًا متقدمًا فى إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية، بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج، بما يصل إلى 68.3 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، والذى يمثل أيضاً أعلى معدل فى تاريخ الشركة.

أضاف الوزير، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الدعم المستمر الذى أولته الوزارة للشركة منذ عام 2016 فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قد انعكس إيجابًا على تطور معدلات إنتاجها نتيجة مضاعفة حجم الاستثمارات عدة مرات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022/2021 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للبترول

وأكد "الملا"، استمرار الوزارة الفترة المقبلة فى زيادة الاستثمارات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة لتهيئة فرص أكبر لها للتوسع وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وخاصة فى ظل دورها الهام كشركة مصرية خالصة يعود إنتاجها بالكامل للدولة، وأضاف أن الوزارة تتطلع لطموحات أكبر من الشركة فى ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية الأمر الذى يضاعف من أهمية زيادة إنتاجها لتوفير إمدادات بترولية للدولة بتكلفة أقل.

وأشار الوزير إلى التطور الإيجابى فى مؤشرات السلامة بمناطق عمل الشركة العامة للبترول نتيجة تنفيذ إجراءات لتحديث منظومة السلامة وفقاً لاستراتيجية الوزارة، كما لفت إلى أهمية المشروعات البيئية التى تم تنفيذها لمعالجة مياه الصرف الصناعى بحقول الشركة .

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لكوادر الشركة العامة على الأداء المتميز الذى ساعد الشركة فى التطور خلال السنوات الأخيرة وتحقيق تلك النتائج مؤكداً الاهتمام بتوفير برامج التدريب وصقل الخبرات والمهارات لهم من أجل استمرار التطور.



وزير البترول وأعضاء الجمعية العامة للشركة العامة للبترول

و خلال أعمال الجمعية العامة استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم نتائج الأعمال المٌحققة خلال العام، مشيراً إلى نجاح الشركة فى تحقيق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها وبلغ حوالى 68.3 ألف برميل يومياً من مناطق امتيازها، لافتاً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى والمتكثفات شهد طفرة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تنفيذ عدة مشروعات ناجحة.

وأشار إلى أن نسبة نجاح خطة حفر الآبار الاستكشافية الجديدة بلغت 100% فى معدل غير مسبوق بعد حفر 5 آبار استكشافية ناجحة بمناطق امتياز الشركة بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو 4000 برميل زيت مكافىء، علاوة على حفر 35 بئراً تنموياً، وتكثيف العمل فى أنشطة استغلال الحقول المتقادمة والفرص المتاحة بها، وبلغ معدل ما تم إضافته إلى الاحتياطى المؤكد حوالى 10 ملايين برميل، وارتفع إجمالى الاستثمارات خلال العام لأكثر من 3 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى نفذتها الشركة لتطوير تسهيلات الإنتاج وتنمية الحقول أوضح أنها انتهت من تشغيل خط نقل الغاز لاستغلال إنتاج حقل بحار شمال غرب بالصحراء الشرقية والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات بلغت حوالى 15 مليون قدم مكعب غاز ، علاوة على تشغيل خط آخر لربط بئرى الغاز NES-19 , HF-36/5 بمعدلات إنتاج أولية 40 مليون قدم مكعب غاز و 1000 برميل متكثفات يوميًا، و تم إنشاء تسهيلات إنتاج مبكرة لوضع آبار حقل GG-83/3 على خريطة الإنتاج فى أسرع وقت وبأقل تكلفة ، كما تم تطوير محطة المعالجة بحقل الحمد وتحويلها لمحطة متكاملة بطاقة 50 ألف برميل يومياً ، إلى جانب إنشاء خط شحن للخام بطول 170 كم، وبطاقة 55 ألف برميل يومياً لاستيعاب الزيادة فى إنتاج الخام من منطقة الصحراء الغربية وشحن الخام المنتج من محطة سنان لميناء الحمراء البترولى.



طارق الملا يكشف تحقيق الشركة العامة للبترول أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها

وفيما يتعلق بالمشروعات البيئية أوضح أن الشركة العامة للبترول أنشأت محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بحقول الصحراء الشرقية سعة 5000 متر مكعب يومياً بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه فى إطار الالتزام الكامل بالمسئولية البيئية.

كما واصلت الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية الذى يهدف للمساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى والإجتماعى التى تقع فى نطاق عمل الشركة ويغطى عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة.