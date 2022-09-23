شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مزاد لبيع أقطان المنيا وسوهاج وأسيوط والقنطار بـ 4050 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظومة تسويق الأقطان مزادا لبيع أقطان محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط ، فى إطار مزادات بيع قطن جيزة 95 بالصعيد، وذلك بمحافظة أسيوط.

وأظهرت بيانات المزاد التى حصل عليها ”الخليج 365”، إن سعر فتح المزاد بلغ 3512 جنيها استرشادا بسعر قطن البيما الأمريكى والسعر العالمى للقطن، حيث تم بيع الكميات بأسعار تتراوح من 3955 جنيها حتى سعر 4050 جنيها للقنطار.

أظهرت بيانات المزاد أن الكمية المباعة بلغت 2310 قناطير قطن، منها 157 قنطار من المنشأة بسوهاج، و466 قنطارا من صندفا بالمنيا، و500 قنطار من درنكة وبقية الكميات من أبو تيج بأسيوط.

ووفق بيانات المزاد فقد فازت 3 شركات قطاع خاص بكميات القطن.

يشار أن أعلى سعر لبيع القنطار الواحد من قطن الصعيد بمحافظة الفيوم بلغ نحو 5155 جنيها بزيادة تصل لنحو 1400 جنيه عن سعر الموسم الماضى، حيث كانت الأسعار تتراوح من 3700 لـ 3860 جنيها للقنطار، مما يمثل دعما كبيرا للمزارعين ودعما للتوسع فى زراعات القطن.

كما أن أسعار البيع التى فازت بها شركات القطاع الخاص فى المزاد الأول تراوحت من 5100 لـ5155، وسعر فتح المزاد كان 3805 جنيهات للقنطار.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.