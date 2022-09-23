شكرا لقرائتكم خبر عن توفير منتجات بترولية قيمتها 79.7 مليار جنيه.. أهم المعلومات عن مصفاة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دور حيوي تلعبه مصفاتا العامرية والإسكندرية للبترول من حيث مساهمتهما فى توفير احتياجات منطقة الإسكندرية والوجه البحرى من المنتجات البترولية، وفيما يلى أهم نتائج أعمال مصفاة الإسكندرية للبترول خلال 2021-2022، وكانت كالتالى:

1- كميات الخام التى تم تكريرها خلال العام بواسطة معمل الشركة بلغت حوالى مليون طن.

2- يسهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 7ر79 مليار جنيه.

3- ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية بقيمة حوالى 48 مليار جنيه .

4- بالإضافة إلى إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها حوالى 4ر26 مليار جنيه.

6-الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم تدبيرها نحو 881 ألف طن أسفلت.

7- تم تصدير منتجات بترولية قيمتها حوالى 3ر5 مليار جنيه إلى دول إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب ونيجيريا.

8-ضخ استثمارات قدرها 2ر1 مليار جنيه ، لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وإدارة الأصول والموارد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وتحسين كفاءة الطاقة ، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية .

9- تحديث وتطوير حوض البترول من خلال اللجنة الجغرافية والذى شهدت انفاق 6ر352 مليون جنيه حتى الآن.