شكرا لقرائتكم خبر عن 227 مليون دولار واردات مصر من البرازيل.. والحبوب فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من البرازيل شهدت ارتفاعا ملحوظا في شهر يونيو الماضي، حيث سجلت الواردات الإجمالية نحو 371 مليونا و823 ألف دولار، بينما كانت نحو 144 مليونا و20 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 227 مليونا و803 آلاف دولار.

ورصدت بيانات الإحصاء، أهم بنود السلع التي رفعت حجم الواردات خلال هذه الفترة، ومن أهمها الحبوب، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 159 مليونا و308 آلاف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 8 ملايين و618 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 150 مليون و690 ألف دولار، يليها واردات خامات معادن بقيمة بلغت 71 مليونا و470 ألف دولار، مقابل 46 مليونا و838 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 24 مليونا و632 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الواردات المصرية من البرازيل أيضا سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 55 مليونا و715 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 46 مليون و775 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 8 ملايين و940 ألف دولار.

وجاءت البرازيل ضمن قائمة أكبر 5 دول استوردت منها مصر خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و824 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل مليارى و608 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 216 مليونا و387 ألف دولار.