شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نستهدف تحسين البنية التحتية للإنترنت الأرضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة التقديم لكل مبادرات التأهيل لسوق العمل في الخارج والداخل لجميع الفئات بالمجان.

أوضح عمرو طلعت خلال لقائه الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن الوزارة تستهدف تنمية الصادرات المصرية الرقمية للوصول إلى أعلى نسب.

أردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جذب استثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات يتطلب بناء كفاءات، لافتا إلى أن مصر نجحت في تطوير البنية التحتية التكنولوجية قبل جائحة كورونا.

كشف عمرو طلعت أن العام الحالي شهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية بمجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن كل المصانع الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات قائمة على 40% مكون محلي.

بيّن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سرعة الإنترنت الأرضي في تحسن مستمر وتسعى الوزارة إلى الوصول بها للأفضل: مردفا «نستهدف تحسين البنية التحتية للإنترنت الأرضي وتطوير مكاتب البريد في قرى حياة كريمة».

ألمح عمرو طلعت، أن الوزارة جعلت المواطن صاحب الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية بينه وبين شركات المحمول من خلال إتاحة الانتقال بين الشركات بنفس الرقم ودون توقف الخدمة أو انتظار موافقة الشركة المتروكة.