شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: بيان البنك المركزى تضمن نظرة إيجابية للسياسة النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رانيا يعقوب أستاذ الاقتصاد الكلى والخبير الاقتصادى إن الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008 والتي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية تم تصديرها للعالم، وبعد ذلك وجدنا العالم وخاصة دول أوروبا لم تستطع أن تخرج من الأزمة ولكن أمريكا خرجت منها.

وأضافت أستاذ الاقتصاد الكلى في تصريحات لبرنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الأزمة الاقتصادية الحالية تصدرها أمريكا ، موضحة أن الدول المتقدمة وأصحاب الاقتصاديات الناشئة أصبحت تقع في ديون وأصبحنا نجد احتمالات بشتاء ساخن.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد الكلى، أنه تبقى اجتماعين للبنك الفيدرالي الأمريكي لنهاية العام، مشيرا إلى أن أغلب التوقعات خلال الساعات الماضية كانت أن البنك المركزى المصرى سيرفع الفائدة ولكن البيان الصادر من البنك يعطى رؤية واضحة للبنك المركزى والسياسة النقدية ونظرة إيجابية لتلك السياسة النقدية.