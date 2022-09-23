شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 22-9-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المصرية لنظم التعليم الحديثة، راية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 580 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 398.8 مليون ورقة مالية بقيمة 821.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 20.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 316 ألف جنيه، 25.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3127 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1208 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.10%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 18.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.482 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.149 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 12.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.154 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 28.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.