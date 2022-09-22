شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الخميس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 90.74 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس83.87 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 96.94 دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.439 دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.919 دولار للجالون.