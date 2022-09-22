شكرا لقرائتكم خبر تعرف على إنجازات «سابك» خلال 12 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، منذ ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين وحتى اليوم الوطني الحالي الـ92، العديد من الإنجازات، وفيما يلي أبرز الإنجازات خلال الاثني عشر شهرا الماضية:

تنمية المحتوى المحلي في توطين صناعة معدات الحماية الشخصية الطبية باستخدام مواد الشركة، والتعاون في إنتاج «كمامة N95» من مادة البولي بروبيلين المصنعة في «سابك» مع مصنعين محليين.

- وقعت مبادرة «سابك» التنموية (نساند) اتفاقية للتعاون المشترك مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، لتنمية المحتوى المحلي وتوطين المشتريات.

وقعت (نساند للاستثمار) - المملوكة لشركة «سابك» - اتفاقيات للاستثمار مع شركات محلية وأجنبية لبناء مصانع متخصصة في عدد من المجالات، مثل مصنع إعداد المصادر المشعة المستخدم في تطبيقات الاختبارات المتنقلة، ومصنع إعادة تدوير القوارير المصنوعة من ترفتالات البولي إيثيلين.

أسست «صندوق نساند الثاني» برأس مال يبلغ 750 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي عملاً بالإستراتيجية الوطنية للصناعة للإسهام في تحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030).

أعلنت استراتيجيتها العالمية للحياد الكربوني في المنتدى الافتتاحي لـ «مبادرة السعودية الخضراء»، حيث تلتزم «سابك» بأهداف اتفاقية باريس، وستواصل بذل الجهود واستكشاف الحلول اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني في العمليات التي تديرها بحلول عام 2050م، مع مراعاة الطموحات والالتزامات والمبادرات الإقليمية والوطنية المختلفة.

قدمت مبادرة (بلو هيرو) الجديدة التي تعكس التزام الشركة بالاستثمار في حلول المواد وتطويرها وطرحها، بما يدعم التحول إلى الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات، والإسهام في مواجهة تغير المناخ، وتعد المبادرة باقة متنوعة من المواد والحلول والخبرات والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تسريع تحول الطاقة في العالم إلى الطاقة الكهربائية ودعم تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ.

أعلنت عن عقدها اتفاق رعاية طويل المدى وشراكة ابتكارية مع (فورمولا إي)، أول رياضة خالية من الكربون المنبعث منذ إنشائها، انطلقت الشراكة برعاية «سباق «سابك» لندن إي بركس 2022م» في يوليو الماضي، وصولاً إلى السباق الذي سيقام في الدرعية، وتدعم هذه الشراكة إستراتيجية (سابك) للاستدامة، ورؤية الاقتصاد الدائري للكربون، وتعد خطوة بارزة نحو التحول إلى التشغيل الكهربائي، أحد المسارات الرئيسة التي حددتها الشركة لتحقيق الحياد الكربوني.

كرّمت «سابك» في مقرها الرئيس بالرياض الفائزين بجائزتها الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وبالشراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، للوصول إلى مجتمع صحي يتمتع أفراده بصحة نفسية جيّدة وحياة أفضل.

دشنت «سابك» «مركز منزل منتصف الطريق» كأول مركز من نوعه بالمملكة بالتعاون مع «وزارة الصحة» و «محافظة الدرعية» بمنطقة الرياض، نتاجا مثمرا للعمل المتكامل بين القطاعات المختلفة، وامتدادا لالتزام «سابك» الوطني بدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع واستعادة أدوارهم المُنتجة والفاعلة في خدمة أنفسهم ووطنهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 126 مستفيدا، وبتكلفة إجمالية بلغت 54 مليون ريال.

قدمت شركاتها التابعة (ينبت) و(ينساب) و(غاز) في الهيئة الملكية بينبع دعماً بقيمة 60 مليون ريال إلى مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، إحدى مبادرات جمعية المدينة للتوحد (تمكن) تعزيزا لدوره في خدمة الأشخاص المصابين بمرض التوحد، والمساعدة في اندماجهم في صفوف التعليم والمجتمع وزيادة فرصهم في سوق العمل.

وقعت اتفاقية ومذكرة تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف رفع مستوى التعاون المشترك في الأعمال الإغاثية والإنسانية، تأكيدا على حرص (سابك) على تعزيز الصحة بوصفها ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، وتحقيق التزامها بدعم المبادرات الاستباقية ذات الصلة بتنمية العمل الإغاثي والخيري والإنساني، إضافة إلى مساندة جهود الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في مواجهة تحديات المستقبل والحد من تأثيرها.

افتتحت مشروع «قاعة «سابك» للحياة» في واحة الملك سلمان للعلوم بمدينة الرياض، بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون ريال، وتضم القاعة مجموعة من الأنشطة التعليمية المبتكرة، التي تعتمد على مبدأ التعليم بالترفيه من خلال تنمية الذاكرة والتفكير والقدرة على الإدراك والتخيل، من أجل التعرف على كوكب الأرض ابتداء من وجود الإنسان وحتى اليوم،.

استكمال دعم مشروع عيادات الكشف الوقائي المبكر عن سرطان الثدي، بتدشين العيادات المتنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي لمنطقتي تبوك وعسير، التي يتم تشغيلها من قبل وزارة الصحة، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 4800 سيدة سنويا، إلى جانب الإسهام في تحقيق أمنيات أكثر من 100 يتيم ويتيمة ضمن مبادرة تحقيق أمنيات الأيتام بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام.

نجحت منتجاتها المتخصصة بحصول خمسة من حلولها التقنية على جائزة البحث والتطوير لأفضل 100 تقنية غير مسبوقة (R&D 100) في 2021م و2022.

حققت «سابك» جائزة أفضل مبادرة لإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، في النسخة الثانية من جوائز الاستدامة التي تمنحها مجلة (كيميكال ويك) لعام 2021م، أيضاً أحرزت الشركة الميدالية البلاتينية من (إيكو فاديس) للشركات المتميزة التي تحل ضمن نسبة (1%) الأعلى في تقييم ممارسات الاستدامة.

حصدت «سابك» جائزة «الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة» ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2021م، تقديرا لالتزامها بتعزيز هذه الممارسات في جميع مجالات أعمالها.

- فازت الشركة للسنة الثانية على التوالي بجائزتين فضيتين وثلاث جوائز برونزية من جوائز (أديسون أووردز) المرموقة لعام 2022م بفضل تقنياتها المبتكرة.

حصلت «سابك» للمرة الثانية على التوالي على شهادة الريادة في الامتثال من معهد «إيثيسفير» العالمي الرائد في أبحاث معايير الممارسات التجارية الأخلاقية. وأصبحت شركة (ابن سينا) التابعة لـ «سابك» أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تُمْنَح اعتمادا لإنتاج الميثانول الدائري، من برنامج الشهادة الدولية للاستدامة والكربون (ISCC).

حصلت شركة (سابك للمغذيات الزراعية)، إلى جانب «أرامكو السعودية»، على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.

ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة «سابك» هذا العام بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ الآن 4.67 مليارات دولار، وعززت هذه الزيادة التي أكدتها تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة «براند فاينانس» من مكانة (سابك) التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمةً في صناعة الكيماويات، ومكانتها ضمن 500 علامة تجارية هي الأعلى قيمة في العالم.