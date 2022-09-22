شكرا لقرائتكم خبر المملكة تطلق برنامج رواد الفضاء.. وأول رائدة سعودية في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، أمس، برنامج المملكة لرواد الفضاء، حيث سيتم في أول مهمة فضائية في 2023 إرسال رائد فضاء سعودي أول رائدة فضاء سعودية.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحه في تغريدة على تويتر أمس «بدعم وتمكين من سمو سيدي ولي العهد المملكة تدخل الفضاء من الباب الواسع إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء في أول مهمة فضائية في 2023 «. وأضاف «المملكة جادة في خدمة البشرية من الفضاء والبداية بهذا البرنامج النوعي بدعم من سمو سيدي لشحذ همم الأجيال الحالية والقادمة وحتى نلهم العالم».

ويهدف برنامج المملكة لرواد الفضاء، إلى تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن برنامج المملكة لرواد الفضاء - الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 -، يتضمن إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أول الرحلات في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.

وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياسا لتفوق الدول وتنافسيتها عالمياً في العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار. وتعتزم المملكة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر القادمة، والتي ستقدم عرضاً مفصلا لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية.

أهداف برنامج المملكة لرواد الفضاء:







تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية.



المشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية للفضاء.



الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع وصناعاته.



الإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية.



البرنامج يتضمن: