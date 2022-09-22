7 آلاف مصنع تكمل عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل أكثر من 7 آلاف مصنع عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي لقياس مدى جاهزيتها الرقمية لتبني الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، وذلك ضمن خطط برنامج مصانع المستقبل الذي يركز في مرحلته الأولى على تحويل 4,000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عمليات التقييم الذاتي ركزت على عدد من الأبعاد الأساسية المتمثلة في المواءمة العمودية في عمليات الإنتاج، وترابط عمليات ونظم سلاسل الإمداد، وأتمتة معدات ونظم الإنتاج، والاتصال والترابط، وذكاء المعدات والأقسام الإدارية وأنظمة المرافق وجاهزية المواهب، إضافة إلى الهيكل الإداري الذي يشمل ثقافة التعاون الداخلي والخارجي، والاستراتيجية والحوكمة.

وأكدت الوزارة أن المصانع التي يقدر حجم رؤوس أموالها بأكثر من مليار ريال سجلت أعلى معدل في التقييم الذاتي، في حين انخفض التقييم الذاتي للمصانع التي تقدر رؤوس أموالها بأقل من 50 مليون ريال، فيما حصل مؤشر «كفاءة القيادة» على أعلى تقييم من بين المصانع، يتبعه مؤشر ثقافة التعاون.

وتسعى الوزارة إلى رفع تنافسية الصناعة وخلق وظائف نوعية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصناعية للاستفادة من خدمات الشركات الاستشارية المحلية والعالمية وللاستفادة من مزودي خدمات التحول الرقمي الصناعي للرفع من مستوى النضج الرقمي، والقفز إلى مراكز عالمية متقدمة.

وكانت الوزارة أعلنت في يوليو الماضي إطلاق برنامج مصانع المستقبل، وتبني منهجية «SIRI» لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة.

مؤشر النضج الرقمي لقياس مدى جاهزيتها الرقمية لتبني الأتمتة:







7 آلاف مصنع تكمل عمليات التقييم الذاتي



الأبعاد الأساسية لعمليات التقييم:



المواءمة العمودية في عمليات الإنتاج.



ترابط عمليات ونظم سلاسل الإمداد.



أتمتة معدات ونظم الإنتاج.



الاتصال والترابط.



ذكاء المعدات والأقسام الإدارية وأنظمة المرافق.



مصانع حجم رؤوس أموالها أكثر من مليار ريال سجلت أعلى معدل في التقييم الذاتي

مصانع حجم رؤوس أموالها أقل من 50 مليون ريال سجلت أقل معدل بالتقييم الذاتي.