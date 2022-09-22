26 ألف وظيفة يوفرها القطاع الصناعي خلال 7 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منذ يناير 2022 وحتى نهاية يوليو الماضي 531 ترخيصا، بحجم استثمارات يبلغ 14 مليار ريال، فيما بدأ 743 مصنعا عمليات الإنتاج باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.

وأوضحت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر يوليو 2022، أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى يوليو الماضي بلغ 1.37 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعا.

وأشارت النشرة إلى عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع التي بلغت 2,099 رخصة بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، وأخيرا 32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين»؛ لإبراز التغير الإيجابي الذي يشهده القطاعان، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

إحصائية يناير ـ يوليو 2022

تشمل: القطاع الصناعي







التراخيص الجديدة 531 ترخيصا



حجم الاستثمارات 14 مليار ريال



مصانع بدأت الإنتاج 743 مصنعا



حجم الاستثمارات 20 مليار ريال



عدد الوظائف 26 ألف وظيفة



قطاع التعدين تشمل