26 ألف وظيفة يوفرها القطاع الصناعي خلال 7 أشهر

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وأوضحت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر يوليو 2022، أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى يوليو الماضي بلغ 1.37 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعا.وأشارت النشرة إلى عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع التي بلغت 2,099 رخصة بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، وأخيرا 32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين»؛ لإبراز التغير الإيجابي الذي يشهده القطاعان، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
إحصائية يناير ـ يوليو 2022
تشمل: القطاع الصناعي
- التراخيص الجديدة 531 ترخيصا
- حجم الاستثمارات 14 مليار ريال
- مصانع بدأت الإنتاج 743 مصنعا
- حجم الاستثمارات 20 مليار ريال
- عدد الوظائف 26 ألف وظيفة
قطاع التعدين تشمل
- الرخص الجديدة 467 رخصة
- 330 رخصة محاجر مواد بناء
- 107 رخص استكشاف
- 22 رخصة فائض خامات معدنية
- 4 رخص استطلاع
- 4 رخص استغلال
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