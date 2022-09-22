المركزي السعودي يرفع معدل الفائدة للمرة الخامسة في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع البنك المركزي السعودي «ساما» معدل الفائدة للمرة الخامسة هذا العام (2022)، حاذيا حذو البنك المركزي الأمريكي، والذي لجأ إلى رفع الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وقرر المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 %، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 %، مشيرا إلى أن ذلك يأتي اتساقا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء الماضي، رفع معدل الفائدة إلى 0.75%، لمواجهة التضخم في البلاد.

وتوقع أن يصل سعر الفائدة النهائي إلى 4.6 %.

وأكد أنه سيكون مستعدا لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه.

في ذات السياق قررت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة حيث أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00%، كما تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء «الريبو».

وقرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15%.

وأعلن مصرف البحرين المركزي رفعَ سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%.

«الريبو»:

سعر الإقراض من البنك المركزي إلى البنوك

«الريبو العكسي»:

سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.