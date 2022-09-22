المملكة تنتج 3.8 آلاف طن من فاكهة البابايا سنويا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتج المملكة أكثر من 3.872 طن سنويا من فاكهة البابايا، محققة الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز 40.1%، بحسب تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح التقرير، أن موسم إنتاج فاكهة البابايا يبدأ من مايو حتى أغسطس، وتعتبر البابايا من المحاصيل ذات الميز النسبية التي تتركز زراعتها في منطقتي الشرقية وجازان في محافظات (هروب، أبوعريش، صبيا، ضمد).

وأشار إلى أن المملكة تتميز بزراعة وإنتاج العديد من هجن البابايا ومنها هجين «ريد ليدي» وهو الأكثر زراعة بمناطق المملكة، وهجين «ريد بيلا»، وهجين «تايننج»، بالإضافة إلى عدد من السلالات المحلية (البلدي)، والأصناف المستوردة.

ووفقا للتقرير، فإن زراعة البابايا تتطلب احتياجات بيئية ومناخية محددة تتمثل في درجات حرارة مرتفعة بين 25 إلى 33 درجة مئوية، ومتوسط درجات رطوبة 60 - 70%، كما تتطلب الأشجار معدل تساقط مطري في حدود 350-500 ملم/سنة في حالة الزراعات المروية، وتنجح زراعة البابايا في ارتفاع أقل من 500 م عن مستوى سطح البحر، حيث تبدأ الأشجار بالإثمار بعد 6 أشهر فقط من الزراعة بحسب الظروف المناخية والصنف المزروع وعمليات إدارة وخدمة المحصول.

وأكد التقرير، أن لثمار البابايا فوائد صحية وغذائية، حيث تعتبر معززة لصحة القلب، ومفيدة للشعر والبشرة والعظام، وتعمل على تحسين عملية الهضم، وتعتبر ثمرة البابايا مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مثل فيتامين (ج)، وحمض الفوليك، وفيتامين (أ)، والمغنيسيوم، والنحاس، كما تحتوي على فيتامينات (ب)، وألفا وبيتا كاروتين، وفيتامين (هـ)، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين (ك)، وغيرها من العناصر المعززة للصحة.

فاكهة البابايا







حجم الإنتاج 3.872 طن سنويا



نسبة الاكتفاء الذاتي 40.1%



موسم الإنتاج مايو ـ أغسطس



مناطق الإنتاج الشرقية وجازان



أبرز الأنواع المزروعة: ريد ليدي، ريد بيلا، تايننج، البلدي



متطلبات الإنتاج: