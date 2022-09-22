مرسيدس تستدعي 100 ألف سيارة فئة سي بسبب عيب فني

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وقال المكتب الاتحادي للمركبات في قاعدة بياناته «إن هناك 10254 سيارة من هذه السيارات في ألمانيا مشيرا إلى أنها سيارات من إنتاج الفترة بين أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022».وأضاف المتحدث أن الشركة وجدت أن من الممكن أن تدخل رطوبة إلى وحدة التحكم وتسجيل الإشارات إذا دخلت مياه إلى صندوق السيارة، وقال «إن من الممكن أن يتسبب قطع الدائرة الكهربائية في حدوث أعطال في مختلف الوظائف».
وأشار المتحدث إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عطل في الإضاءة الخارجية في مؤخرة السيارة وتعطل فتح مساند ظهر المقعد الخلفي وتعطل الكاميرا الخلفية.
من جانبه، قال المكتب الاتحادي للمركبات إن من غير الممكن استبعاد خطر نشوب حريق أيضا.
وأوضح المتحدث أنه سيتم وضع غطاء في السيارات المعنية على وحدة التحكم وتسجيل الإشارات كإجراء احترازي من أجل منع الوصول المحتمل للماء، مشيرا إلى أن مدة التصليح المطلوبة في الورشة ستستغرق نحو ساعة.
وذكر المتحدث أن الشركة ستخطر العملاء كتابيا لتحديد مواعيد لحضورهم إلى الورش.
استدعاء سيارات مرسيدس بنز
- العدد 100 ألف سيارة
- الفئة سي
- فترة الإنتاج أكتوبر 2020 ـ يونيو 2022
- السبب عيب فني
- الاستدعاء على مستوى العالم
- سيارات موجودة في ألمانيا 10254 سيارة
- تفاصيل الخلل دخول رطوبة إلى وحدة التحكم وتسجيل الإشارات مما يؤدي إلى عطل في الإضاءة الخارجية في مؤخرة السيارة وتعطل فتح مساند ظهر المقعد الخلفي وتعطل الكاميرا الخلفية
- مدة إصلاح العطل تستغرق ساعة
- إخطار العملاء كتابيا لتحديد مواعيد لحضورهم إلى الورش
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