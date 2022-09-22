شركة البحر الأحمر تطلق برنامجا تدريبيا منتهيا بالتوظيف لـ100 مستفيد

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ويشمل البرنامج مسارين في الضيافة الفاخرة هما: مسار إدارة الغرف، ومسار الأغذية والمشروبات.ويستمر التسجيل للراغبين بالانضمام للبرنامج من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم، حيث سيكمل المتدربون برنامجا تدريبيا لمدة 30 شهرا تقسّم إلى ثلاث مراحل: «البرنامج التأسيسي» لمدة 6 أشهر، يليه 18 شهرا من التدريب المهني، و6 أشهر للتدريب على رأس العمل.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، يشارك «هدف» في دفع تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت للـمستفيدين، في حين سيتعين على شركة البحر الأحمر الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه المرتبطة بالتوظيف وتسهيل إجراءات الصندوق لتنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية.
كما أكدت «هدف» أن هذا البرنامج في نسخته الثانية يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، مما يوضح حرص الصندوق على دعم وتمكين الكوادر البشرية الوطنية للإسهام في المشاريع التنموية من خلال برامج الصندوق المصممة لتلبية احتياجات القطاعات من دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى البشرية.
برنامج تدريبي منته بالتوظيف:
- الدفعة الأولى 100مستفيد ومستفيدة
- التسجيل مستمر حتى الاثنين المقبل
يشمل مسارين في الضيافة الفاخرة:
- مسار إدارة الغرف
- مسار الأغذية والمشروبات
مدة البرنامج 30 شهرا يقسم إلى ثلاث مراحل:
- البرنامج التأسيسي 6 أشهر.
- التدريب المهني 18 شهرا.
- التدريب على رأس العمل 6 أشهر.
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